ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА КАЗАХСКИЙ!!! дом моей мечты - это двухэтажный деревянный ??собняк на берегу моря. Он выделяется своей утонченностью,большими окнами,зеркальными дверями.На втором этаже-изящный балкончик,на нем два больш...
Қазақ тiлi
ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА КАЗАХСКИЙ!!! дом моей мечты - это двухэтажный деревянный ??собняк на берегу моря. Он выделяется своей утонченностью,большими окнами,зеркальными дверями.На втором этаже-изящный балкончик,на нем два больших деревянных кресла-качалки,окруженные высокими цветами, где я бы пила по утрам горячий кофе и наслаждалась бы звуками природы,плесками волн и криками чаек! А вместо высокого забора у меня росли бы красивые бордовые розы . Вдоль дверей сросли бы пальмы и кокосы! Я бы отдыхала в этом доме и душевно и физически! У меня была большая семья,где каждый занимался своим делом,играли бы на детской площадке,сооруженной во дворе моего дворца!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің армандаған үйім-теңіз жағалауында орналасқан 2 қабатты ағаш үй. Ол үлкен терезелерімен және айналы есіктерімен ерекшеленеді. 2 нші қабатты балконы бар,онда 2 үлкен алтыбақан креслосы бар,жанында гүлдері бар,таңғы уақытта сонда кофе ішіп,құстарды тыңдап,табиғаттың үнің естіп,толқынды тыңдап рахатқа бөленер едім.Үлкен қақпаның орнында алқызыл раушан гүлдері өсіп тұрса екен. Есік алдында пальма,кокос ағаштары жайқалып тұрса екен. Мен бұл үйде рухани демалар едім Үлкен отбасым болып,әрқайсысы өз істерімен шұғылданып жатса,балалар есік алдында салынған балалар алаңында ойнап жүрер еді.
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