ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА КАЗАХСКИЙ!!! дом моей мечты - это двухэтажный деревянный ??собняк на берегу моря. Он выделяется своей утонченностью,большими окнами,зеркальными дверями.На втором этаже-изящный балкончик,на нем два больш...

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ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА КАЗАХСКИЙ!!! дом моей мечты - это двухэтажный деревянный ??собняк на берегу моря. Он выделяется своей утонченностью,большими окнами,зеркальными дверями.На втором этаже-изящный балкончик,на нем два больших деревянных кресла-качалки,окруженные высокими цветами, где я бы пила по утрам горячий кофе и наслаждалась бы звуками природы,плесками волн и криками чаек! А вместо высокого забора у меня росли бы красивые бордовые розы . Вдоль дверей сросли бы пальмы и кокосы! Я бы отдыхала в этом доме и душевно и физически! У меня была большая семья,где каждый занимался своим делом,играли бы на детской площадке,сооруженной во дворе моего дворца!

Автор: Гость