Решить неравенство(3x-9)*(x+1)lt;0

Математика
Решить неравенство(3x-9)*(x+1)lt;0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приравняем к нулю, найдем корни. 3х-9=0 х=3 х+1=0 х=-1 Методом интервалов найдем, что неравенство<0 при х∈(-1;3)
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