От Москвы до Ташкента на самолете ТУ 144 можно долететь за 110 минут а на поезде для э??ого требуется 54 часа Сколько времени запекаются Полет на пути от Москвы до Ташкента

Математика

От Москвы до Ташкента на самолете ТУ 144 можно долететь за 110 минут а на поезде для э??ого требуется 54 часа Сколько времени запекаются Полет на пути от Москвы до Ташкента

Автор: Гость