От Москвы до Ташкента на самолете ТУ 144 можно долететь за 110 минут а на поезде для э??ого требуется 54 часа Сколько времени запекаются Полет на пути от Москвы до Ташкента

Математика
От Москвы до Ташкента на самолете ТУ 144 можно долететь за 110 минут а на поезде для э??ого требуется 54 часа Сколько времени запекаются Полет на пути от Москвы до Ташкента
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
перводим 110 минут в часы = 110/60=1ч50мин54ч - 1ч50мин = 52ч10мин

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