От Москвы до Ташкента на самолете ТУ 144 можно долететь за 110 минут а на поезде для э??ого требуется 54 часа Сколько времени запекаются Полет на пути от Москвы до Ташкента
Математика
От Москвы до Ташкента на самолете ТУ 144 можно долететь за 110 минут а на поезде для э??ого требуется 54 часа Сколько времени запекаются Полет на пути от Москвы до Ташкента
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
перводим 110 минут в часы = 110/60=1ч50мин54ч - 1ч50мин = 52ч10мин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
В школьную привезли моркови в 4 раза меньше ,чем картофеля а лука в 3 раза меньше ,чем моркови .Сколько килограммов картофеля привезли если масса п...
Музыка
Составте вопросы к словам флейта труба орган пианино Чайковский скрипка виолончель хор вальс СРОЧНО!!!