В школьную привезли моркови в 4 раза меньше ,чем картофеля а лука в 3 раза меньше ,чем моркови .Сколько килограммов картофеля привезли если масса привезенного лука 2кг а.18кг б.24кг в.9кг г.36кг

Математика

В школьную привезли моркови в 4 раза меньше ,чем картофеля а лука в 3 раза меньше ,чем моркови .Сколько килограммов картофеля привезли если масса привезенного лука 2кг а.18кг б.24кг в.9кг г.36кг

Автор: Гость