В школьную привезли моркови в 4 раза меньше ,чем картофеля а лука в 3 раза меньше ,чем моркови .Сколько килограммов картофеля привезли если масса привезенного лука 2кг а.18кг б.24кг в.9кг г.36кг
Математика
В школьную привезли моркови в 4 раза меньше ,чем картофеля а лука в 3 раза меньше ,чем моркови .Сколько килограммов картофеля привезли если масса привезенного лука 2кг а.18кг б.24кг в.9кг г.36кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ Б. 2*3=6 6*4=24
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