В коробке 12 шариков – 3 белых, 4 красных, 5 синих. Определить полную (среднюю) информ??цию для сообщения об извлечении шарика какого-либо цвета. Найти частную информацию для сообщений об извлечении шариков каждого цвета.

Гость: Гость:

1) Всего шариков 5+6+7+8+9 = 35; 2) В худшем случае сначала мы достанем все шарики кроме белых и жёлтых, значит останется 16 шариков; 3) В худшем случае далее мы достанем все жёлтые шарики, значит останется 7 белых; 4) Ну а далее только белые, значит 7-4 = 3 - шарика осталось в коробке; 5) Итог: 35-3 = 32 - столько минимум надо достать шаров, чтобы 100% было 4 белых и 5 жёлтых. Я не Бог, мог накосячить!!!