Сходство лягушки и жабы в книге Зеленые страницы прочитай рассказ Похожие но разные узнай чем похожи и чем различаются лягушка и жаба запиши 2 класс Б класс

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Их сходство в том, что они амфибии, они обе позвоночные. Различия: у лягушек кожа влажная, а у жаб сухая и неровная. У жаб зубов нет, глаза не выпирают есть ядовитые железы за глазами. У лягушки есть зубы на верхней челюсти, глаза вымирают. Лягушки прыгают а жабы предпочитают ходить. Жабы обитают вдали от водоёма, только в период размножения жаба находится вблизи водоёма. Лягушки же находится рядом с водоёмом или вообще в водоеме.