Помогите решать уравнения срочно /\/ 390
Математика
Помогите решать уравнения срочно /\/ 390
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8700:x=1400-1375 8700:x=25 x=8700:25 x=348 8700:348=1400-1375 6800:x=3710-3685 6800:x=25 x=6800:25 x=272 6800:272=1400-1375 (y+1490)*105=769125 y+1490=769125:105 y+1490=7325 y=7325-1490 y=5835 (5835+1490)*105=769125 (2733+y)*125=850000 2733+y=850000:125 2733+y=6800 y=6800-2733 y=4067 (2733+4067)*125=850000
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