Я не могу понять , что писать в окончаниях глаголах ил или ел? к какому правилу относиться?

Гость: Гость:

Это правило спряжения глагола: надо глагол поставить в неопределённую форму (что делатьсделать?) если окончания ать еть уть ть ють ять то это 1 спряжение то пишется Е если глагол: дышать слышать держать гнать ненавидеть видеть терпеть вертеть обидеть зависеть смотреть а так же все глаголы на ить кроме брить стелить то пишется И