Я не могу понять , что писать в окончаниях глаголах ил или ел? к какому правилу относиться?

Русский язык
Я не могу понять , что писать в окончаниях глаголах ил или ел? к какому правилу относиться?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это правило спряжения глагола: надо глагол поставить в неопределённую форму (что делатьсделать?) если окончания ать  еть уть ть ють ять то это 1 спряжение то пишется Е  если глагол: дышать слышать держать гнать ненавидеть видеть терпеть вертеть обидеть зависеть смотреть а так же все глаголы на ить кроме брить стелить то пишется И
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