На каких свойствах алюминия и его сплавов основывается их применение в технике
Химия
На каких свойствах алюминия и его сплавов основывается их применение в технике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алюминия и сплав это газообразный шар а в техники это водород ну масло гинетическое
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