Очень срочно !превратите данные в вариантах ответа числительные в порядковые и запишите проучившееся слова.из какого числительного получилось самое длинное слово?варианты:1)43000000000;2)90000000;3)387000

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Очень срочно !превратите данные в вариантах ответа числительные в порядковые и запишите проучившееся слова.из какого числительного получилось самое длинное слово?варианты:1)43000000000;2)90000000;3)387000
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Сорок три миллиарда 2) Девяносто миллионов 3) Триста восемьдесят семь тысяч  Самое длинное  в записи числительное - 387 000
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