9.Определите среднюю кинетическую энергию всех молекул неона при температуре t=7 C. Масса неона m=1 кг. 10.Чему равна средняя кинетическая энергия поступательного движения одной молекулы азота, если давление газа p=5*10^5 Па, ...

Физика

9.Определите среднюю кинетическую энергию всех молекул неона при температуре t=7 C. Масса неона m=1 кг. 10.Чему равна средняя кинетическая энергия поступательного движения одной молекулы азота, если давление газа p=5*10^5 Па, а его плотность p(плотность)=4 кг/м^3?

Автор: Гость