9.Определите среднюю кинетическую энергию всех молекул неона при температуре t=7 C. Масса неона m=1 кг. 10.Чему равна средняя кинетическая энергия поступательного движения одной молекулы азота, если давление газа p=5*10^5 Па, ...
Физика
9.Определите среднюю кинетическую энергию всех молекул неона при температуре t=7 C. Масса неона m=1 кг. 10.Чему равна средняя кинетическая энергия поступательного движения одной молекулы азота, если давление газа p=5*10^5 Па, а его плотность p(плотность)=4 кг/м^3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T(hi12) m(110hi) вот p(50*10)(queue+1000l)
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