Василий Андреевич Жуковский особенности мировоззрения в чем видел задачу своего творчества

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Василий Андреевич Жуковский - колоссальная фигура в мире литературы XIX века. Создателем русского романтизма считают Василия Андреевича Жуковского. Огромный вклад Жуковский внес в сферу переводной литературы. Жуковский в совершенстве владел романскими языками, латынью, старославянским и именно благодаря ему российский читатель в то время познакомился с бессмертными произведениями Байрона, Гете, Шиллера и других гениев литературы. Жуковский переводил как сказки Ш. Перо и братьев Гримм, так и “Одиссею” великого Гомера. Если бы не он, русский читатель не скоро познакомился бы с произведениями зарубежных классиков: "Одиссеей" Гомера, балладами Гете, Шиллера, романами Вальтера Скотта. Поэта Жуковского и историка Карамзина русская школа перевода всегда будет благодарить за неоценимый вклад в ее создание и формирование! И из всех русских писателей первой четверти XIX века наибольший вклад в детскую литературу внес Василий Андреевич Жуковский. Всю свою жизнь выдающийся поэт занимался воспитанием и обучением детей, поэтому любил, понимал и знал их. В 1817г. он был приглашен в царскую семью, где воспитывал наследника престола, будущего царя Александра II, а позднее-его детей. Но все же главной заслугой Василия Андреевича Жуковского была его поэзия, наполненная загадочностью и мелодичностью. У него было собственное понимание окружающего мира, и, конечно, это отражалось в его стихах. Он внимательно наблюдал за жизнью природы, старался показать читателю ее подлинную красоту.