Ребят помогите расставьте знаки препинания,найдите вводные слова и обращения 1)к глубокому возмущению поэта генерал называет народ разрушителем диким скопищем пьяниц 2)в стихотворении поэт завещает молодому поколению во-пе...

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1)к глубокому возмущению поэта ,генерал, называет народ разрушителем диким скопищем пьяниц 2)в стихотворении ,поэт, завещает молодому поколению во-первых любить и уважать народ, во-вторых служить ему и наконец вместе с ним прокладывать в жизни широкую ясную дорогу Генерал и поэт это обращение. вводные слова это:к глубокому возмущению, ,во первых, во вторых и наконец