Ребят помогите мне найти однокоренные слова по бел мова к словам: Птушыны Прале??ка ДЫХАЕ ЗЯМЛЯ. ПОМОГИТЕ ПОЖ
Беларуская мова
Ребят помогите мне найти однокоренные слова по бел мова к словам: Птушыны Прале??ка ДЫХАЕ ЗЯМЛЯ. ПОМОГИТЕ ПОЖ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паутиный хуййэрвпщмощммщ
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