Ребят помогите мне найти однокоренные слова по бел мова к словам: Птушыны Прале??ка ДЫХАЕ ЗЯМЛЯ. ПОМОГИТЕ ПОЖ

Беларуская мова

Ребят помогите мне найти однокоренные слова по бел мова к словам: Птушыны Прале??ка ДЫХАЕ ЗЯМЛЯ. ПОМОГИТЕ ПОЖ

Автор: Гость