Плиз помогите пожеее звуко буквенный разбор слова сыроежки

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Плиз помогите пожеее звуко буквенный разбор слова сыроежки
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