Напишите пожалуйста пять не больших предложений со словами у которых чередуестся корень(пример корня:мир-мер)
Русский язык
Напишите пожалуйста пять не больших предложений со словами у которых чередуестся корень(пример корня:мир-мер)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На ночном небе ярко заблестели звезды. Сегодня я оценил блистательное выступление актеров. Ребята с удовольствем собирают конструктор. Татьяна сейчас приберет свою комнату. Этот забияка вечно задирается. Выдерни из розетки зарядное устройство. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Зимой многие растения отмирают. Не отпирай эту дверь. В танцевальном зале натирают полы. На уроке технологии мы выжигали фигуры. На уроке математики мы вычитали дроби. Необходимо вычесть от большего меньшее.
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