Решить уравнение y+0,75y+1/4y=1
Математика
Решить уравнение y+0,75y+1/4y=1
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Гость:
1/4=0.25 итого: 2у=1 у=0.5 Ответ: 0.5
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