Как объяснить процесс плавления тела на основе учения о строении вещества

Физика
Как объяснить процесс плавления тела на основе учения о строении вещества
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