Можно ли по данным баланса рассчитать показатель ликвидности? 1)Нет 2)Да 3)Не вс??гда, только при заданных условиях 4)Требуется дополнительная информация
Другие предметы
Можно ли по данным баланса рассчитать показатель ликвидности? 1)Нет 2)Да 3)Не вс??гда, только при заданных условиях 4)Требуется дополнительная информация
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 Не всегда только при заданых условиях
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Для развития культуры Древней Руси большое значение имели культурные связи с Виз??нтией. У истоков этих связей стоит русская княгиня. Её пребывание...
Русский язык
Очень срочно !превратите данные в вариантах ответа числительные в порядковые и запишите проучившееся слова.из какого числительного получилось самое...
Математика