Можно ли по данным баланса рассчитать показатель ликвидности? 1)Нет 2)Да 3)Не вс??гда, только при заданных условиях 4)Требуется дополнительная информация

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Можно ли по данным баланса рассчитать показатель ликвидности? 1)Нет 2)Да 3)Не вс??гда, только при заданных условиях 4)Требуется дополнительная информация

Автор: Гость