Помогите пожалуйста нужно найти 9/35-3/28
Математика
Помогите пожалуйста нужно найти 9/35-3/28
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем общий знаменатель 35=5*7, 28=2*2*7, тогда НОК(35;28) =2*2*5*7=140 9/35 - 3/28 = 36/140-15/140 = (36-15)/140 = 21/140 = 3/20
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