Помогите пожалуйста нужно найти 9/35-3/28

Математика
Помогите пожалуйста нужно найти 9/35-3/28
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем общий знаменатель 35=5*7,  28=2*2*7, тогда НОК(35;28) =2*2*5*7=140 9/35 - 3/28 = 36/140-15/140 = (36-15)/140 = 21/140 = 3/20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Василий Андреевич Жуковский первое печатное произведение где опубликовал отношения к нему современников и критике
Ответить
География
Дайте описание северного ледовитого океана по плану
Ответить
Другие предметы
Можно ли по данным баланса рассчитать показатель ликвидности? 1)Нет 2)Да 3)Не вс??гда, только при заданных условиях 4)Требуется дополнител...
Ответить
История
Для развития культуры Древней Руси большое значение имели культурные связи с Виз??нтией. У истоков этих связей стоит русская княгиня. Её пребывание...
Ответить
Русский язык
Очень срочно !превратите данные в вариантах ответа числительные в порядковые и запишите проучившееся слова.из какого числительного получилось самое...
Ответить