Дайте описание северного ледовитого океана по плану
География
Дайте описание северного ледовитого океана по плану
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Площадь океана – 14,7 млн.кв.км; Максимальная глубина – 5527 м; Количество морей – 11; Самые большие моря – Гренландское море, Норвежское море, Карское море, море Бофорта; Самый большой залив – Гудзонский залив (Гудзон); Самые большие острова – Гренландия, Шпицберген, Новая Земля; Самые сильные течения: - теплые – Норвежское, Шпицбергенское; - холодные – Восточно-Гренландское. Северный Ледовитый океан – это самый маленький и самый холодный океан нашей планеты. Он занимает центральную часть Арктики и находится севернее материков: Евразия и Северная Америка. Берега Северного Ледовитого океана сильно изрезаны. Широкими протоками он соединяется с Атлантическим океаном, а с Тихим – через узкий Берингов пролив. Дно Северного Ледовитого океана имеет достаточно сложное строение: океанические хребты чередуются с глубокими разломами. Характерная особенность океана – большой шельф, который занимает больше 1/3 его площади, большая глубина в центральной части чередуется с подводными хребтами: Гаккеля, Ломоносова, Менделеева. На протяжении года над океаном царят арктические воздушные массы. Большая часть солнечной энергии отбивается льдом. Вследствие этого средняя температура воздуха летом приближается к нулю, а зимой колеблется от -20 до -40 ˚С.
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