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Как переводится слово hide?
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Как переводится слово hide?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hide - прятаться Hide and seek - прятки
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