На числовой окружности отмечена точка, соответствующая числу 20п/3. Определите, какому еще числу из предложенных ниже соответствует эта точка. 1) п/4 2) 2п/3 3) п/2 4) 5п/4

Алгебра

На числовой окружности отмечена точка, соответствующая числу 20п/3. Определите, какому еще числу из предложенных ниже соответствует эта точка. 1) п/4 2) 2п/3 3) п/2 4) 5п/4

Автор: Гость