На числовой окружности отмечена точка, соответствующая числу 20п/3. Определите, какому еще числу из предложенных ниже соответствует эта точка. 1) п/4 2) 2п/3 3) п/2 4) 5п/4

Алгебра
На числовой окружности отмечена точка, соответствующая числу 20п/3. Определите, какому еще числу из предложенных ниже соответствует эта точка. 1) п/4 2) 2п/3 3) п/2 4) 5п/4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) 2п/3 на числовой окружности точка, которая соответствует заданному числу.
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