Вода растворяет сахар, соль, питьевую соду, стиральный порошок, мыло. Можно ли предположить, что воздух тоже что-то "растворяет"? Приведи примеры
Окружающий мир
Вода растворяет сахар, соль, питьевую соду, стиральный порошок, мыло. Можно ли предположить, что воздух тоже что-то "растворяет"? Приведи примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дым газ наверное&&&&&
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