Вода растворяет сахар, соль, питьевую соду, стиральный порошок, мыло. Можно ли предположить, что воздух тоже что-то "растворяет"? Приведи примеры

Окружающий мир

Вода растворяет сахар, соль, питьевую соду, стиральный порошок, мыло. Можно ли предположить, что воздух тоже что-то "растворяет"? Приведи примеры

Автор: Гость