Квакша откладывает яйца 1)в розетку листьев,наполненную дождевой водой 2)на ветках,близко расположенных к водоёму 3)в небольшие ямки куда не заходит вода 4)в защёчные мешки

Биология
Квакша откладывает яйца 1)в розетку листьев,наполненную дождевой водой 2)на ветках,близко расположенных к водоёму 3)в небольшие ямки куда не заходит вода 4)в защёчные мешки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На ветках близко карче 2
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