Квакша откладывает яйца 1)в розетку листьев,наполненную дождевой водой 2)на ветках,близко расположенных к водоёму 3)в небольшие ямки куда не заходит вода 4)в защёчные мешки

Биология

Квакша откладывает яйца 1)в розетку листьев,наполненную дождевой водой 2)на ветках,близко расположенных к водоёму 3)в небольшие ямки куда не заходит вода 4)в защёчные мешки

Автор: Гость