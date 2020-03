Творческий проект дворец халифа

Гость: Гость:

По результатам исследований в Западной Палестины в 1894 году, американский археолог Фредерик Блисс описывает три больших кургана, к северу от Иерихона, одним из которых являлся дворец Халифа Хишама или Хирбет аль-Мафджар. В то время масштабные раскопки не проводились, но в 1934-1948 годах палестинский археолог Дмитрий Барамки вместе с другими мирового уровня археологами провели 12 сезонов раскопок объекта. Позднее, в 1959 году, археолог Роберт Гамильтон опубликует наиболее полную из когда-либо написанных монографию о раскопках кургана «Khirbat al-Mafjar: An Arabian Mansion in the Jordanian Valley». Установление аутентичности и принадлежности дворца, известного как дворец халифа Хишама, всегда были проблематичными: в средневековых исторических и литературных текстах нет упоминаний о дворце или его описаний, а в ходе самих раскопок на территории кургана были обнаружены лишь несколько остраконов (черепок глиняного сосуда, ракушки, сланца, известняка) с надписями на арабском. На двух из найденных остраконов упомянуто имя халифа Хишама, что позволило археологом отнести строительство дворца к периоду правления Хишама (с 727 по 743 н.э.). Таким образом, в период раскопок Барамки объект получил название дворец Хишама, однако позже Гамильтон выдвинул альтернативную версию, утверждая, что дворец был расстроен и перестроен халифом Валидом ибн Язидом (Валид II), наследником Хишама ибд аль-Малика, в краткий период его правления в 743-47 гг. В пользу этой версии говорит небывалая роскошь дворца и элементы явных излишеств и арабской Dolce Vita того времени. Одно несомненно — Хирбет аль-Мафджар представлял собой жемчужину строительства Омейядского халифата, образчик великолепных художественных работ раннего исламского периода и может рассматриваться в качестве примера при оценке всех «замков в пустыне» того периода.Главное здание дворцового комплекса — Большой Зал, — бани, зал для приемов представляли собою чудо тогдашней архитектуры и искусства. Десятки метров роскошных мозаик, ковры, необычайной красоты и искусности стукко (техника имитации работы по мрамору) и фрески, все это, разумеется, веделяло дворец даже среди таких мощных конкурентов, как дворцы Самарры или Каира. Закат прекрасных дней дворца также покрыт туманом. После убийства халифа Валида II, дворец пришел в запустение, так и не быв никогда достроенным, а затем сильно пострадал и был разрушен во время серии землетрясений, а также, видимо, был разграблен. «Древо жизни» — так называется одна из самых красивых мозаик Ближнего Востока, если не всего мира. Ею был устелен пол гостевой комнаты банного комплекса. Имитирующая прекрасные персидские ковры, мозаика относительно неплохо сохранилась, лишь немногим пострадав от землетрясений.