Чем отличаются сложные вещества от простых? Приведите примеры. Почему вода не явл??ется простым веществом? Как это можно доказать?
Химия
Чем отличаются сложные вещества от простых? Приведите примеры. Почему вода не явл??ется простым веществом? Как это можно доказать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложные вещества включают в себя атомы нескольких элементов, простые - только одного. Вода - сложное вещество. Формула воды Н2О. Тут мы видим что вода состоит из двух типов атомов- двух водородов и одного кислорода. А по определению, те вещества, которые состоят из двух и более типов атомов, являются сложными.
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