Чем отличаются сложные вещества от простых? Приведите примеры. Почему вода не явл??ется простым веществом? Как это можно доказать?

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Сложные вещества включают в себя атомы нескольких элементов, простые - только одного. Вода - сложное вещество. Формула воды Н2О. Тут мы видим что вода состоит из двух типов атомов- двух водородов и одного кислорода. А по определению, те вещества, которые состоят из двух и более типов атомов, являются сложными.