Даю 20 баллов! Нужно срочно! 5 причастий совершённого и 5 не совершённого вида! Люди помогите!

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Даю 20 баллов! Нужно срочно! 5 причастий совершённого и 5 не совершённого вида! Люди помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совершенный вид:написавший,сделавший,прочитавший,приехавший,объяснивший. Несовершенный вид:рисующий,читающий,измеряющий,догоняющий,опережающий.
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