Даю 20 баллов! Нужно срочно! 5 причастий совершённого и 5 не совершённого вида! Люди помогите!

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Даю 20 баллов! Нужно срочно! 5 причастий совершённого и 5 не совершённого вида! Люди помогите!

Автор: Гость