Составте вопросы к словам флейта труба орган пианино Чайковский скрипка виолончель хор вальс СРОЧНО!!!

Музыка
Составте вопросы к словам флейта труба орган пианино Чайковский скрипка виолончель хор вальс СРОЧНО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Флейта(духоыой,деревянный музыкальный инструмент лечащий душу человека.труба(духовой инструмент завущий, раньше в лагерях всегда был.орган( большой инстркмент, который невозможно держать дома. Чайковский-великий русский композитор, в честь которого названо училище Мерзляковка.виолончель-смычковый инструмент больше скрипки, но меньше контрабаса.хор-где люди поют все вместе.вальс-подвижный танец, который танцуют всегда на выпускной с рамером три четверти
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