Нужно срочно!!! только скажите что учитель им задал..!!!! упр. 130
Русский язык
Нужно срочно!!! только скажите что учитель им задал..!!!! упр. 130
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложил морфологический разбор или изменение по окончаниям либо определение рода прилагательных
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В школьную привезли моркови в 4 раза меньше ,чем картофеля а лука в 3 раза меньше ,чем моркови .Сколько килограммов картофеля привезли если масса п...
Музыка
Составте вопросы к словам флейта труба орган пианино Чайковский скрипка виолончель хор вальс СРОЧНО!!!
Химия
Чем отличаются сложные вещества от простых? Приведите примеры. Почему вода не явл??ется простым веществом? Как это можно доказать?
Русский язык