Нужно срочно!!! только скажите что учитель им задал..!!!! упр. 130

Русский язык
Нужно срочно!!! только скажите что учитель им задал..!!!! упр. 130
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложил морфологический разбор или изменение по окончаниям либо определение рода прилагательных
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