7-мое задание пажалуста
Математика
7-мое задание пажалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6*(7+5)=6*7+6*5=42+30=72 2) (5+8)*4=5*4+8*4=20+32=52 3) 5*(10+6)=5*10+5*6=50+30=80 4) 3*(11+3)=3*11+3*3=33+9=42
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