Товар на распродаже уценили на 35% при этом он стал стоить 520руб Сколько руб стоил т??вар до распродажы.

Алгебра

Товар на распродаже уценили на 35% при этом он стал стоить 520руб Сколько руб стоил т??вар до распродажы.

Автор: Гость