Товар на распродаже уценили на 35% при этом он стал стоить 520руб Сколько руб стоил т??вар до распродажы.
Алгебра
Товар на распродаже уценили на 35% при этом он стал стоить 520руб Сколько руб стоил т??вар до распродажы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так было 100% их уценили на 35% = 520 дальше чет туплю ну от этого отталкивайся сорри)(
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