Дополните своими примерами: 1) Звуки, издаваемые человеком (например, ха-ха; апчхи) 2) Звуки, издаваемые животными (например, мяу; хрю-хрю) 3) Звуки издаваемые предметами (например, бах; хлоп) Спасибо !

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Дополните своими примерами: 1) Звуки, издаваемые человеком (например, ха-ха; апчхи) 2) Звуки, издаваемые животными (например, мяу; хрю-хрю) 3) Звуки издаваемые предметами (например, бах; хлоп) Спасибо !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ой , ах , эх , ай-ай , тьфу , ура, была не была!  2) гав-гав, ква, карррр:) , рррр, шшш, жжжж. 3) тук, ба-бах, скрип. 
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