Помогите пожалуйста найти сумму и разность многочленов 1) m+n и m-n
Алгебра
Помогите пожалуйста найти сумму и разность многочленов 1) m+n и m-n
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(m+n) +(m-n)= m+n+m-n=2m сумма (m+n) - (m-n)= m+n -m+n=2n разность
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