Письмо на английском про спорт и и отвечать на вопросы:мой любимый спорт, как долг?? я занимался и учавствовал ли я в соревнованиях

Гость: Гость:

My favorite sport is eSport. In eSport a lot of opportunities for certain task. Discipline in which i participate is Counter-Strike. For many years i participate in competitions at the local level , and occupy the winning place. Hope eSports will grow faster every year. Моим любимым видом спортом является киберспорт. В киберспорте множество возможностей, для определённых задач. Дисциплина в которой я учавствую - Контр Страйк. За несколько лет я учавствовал в соревнованиях местного ( городского уровня) и занимал призовые места. Надеюсь, что киберспорт будет быстро развиваться с каждым годом.