Какое решение на задачу начертите окружность радиос 3см проведите прямую а проведите б
Математика
Какое решение на задачу начертите окружность радиос 3см проведите прямую а проведите б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот вроде правильно R=3см Просто надо провести прямую линию
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