Помогите с загадкой: ете юлдын сатында егэрле енгэ ултыра кызыл киршэн яккан кызы?? тоймэлэр таккан,
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Помогите с загадкой: ете юлдын сатында егэрле енгэ ултыра кызыл киршэн яккан кызы?? тоймэлэр таккан,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевод как понимаю Тебе юныша унитаз егэ егэ полтора козёл крыша як козёл таймер канат я украинский не понимаю
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