Самый распространенный и многочисленный класс круглых червей

Гость: Гость:

Нематоды-Наиболее характерным внешним признаком служит несегментированное, цилиндрическре или веретенообразное тело, имеющее на поперечном срезе круглую форму. Снаружи тело покрыто кутикулой, под ней развит лишь один продольный слой мышц.