Самый распространенный и многочисленный класс круглых червей

Биология
Самый распространенный и многочисленный класс круглых червей
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нематоды-Наиболее характерным внешним признаком служит несегментированное, цилиндрическре или веретенообразное тело, имеющее на поперечном срезе круглую форму. Снаружи тело покрыто кутикулой, под ней развит лишь один продольный слой мышц.
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