Рассказ или сказка про дроби Помогите срочно нужно дам 12 баллов!!

Гость: Гость:

Жили-были две десятичные дроби. Одну звали Пять Сотых, а другую – Пять Тысячных. Жили они всегда мирно. Ходили вместе, гуляли. Но вот однажды поссорились. Пять Сотых говорит:– Я больше!Пять Тысячных отвечает:– Нет я! Я длиннее!– Но я-то все равно больше тебя, – утверждает Пять Сотых.Так и не смогли договориться. Пошли у других чисел спрашивать, кто из них важнее. А все числа были заняты своими делами, никто думать не хотел.Только Нуль воскликнул:– Все числа хороши! Ты, Пять Сотых, больше, чем твоя подружка. А ты, Пять Тысячных, места на бумаге больше занимаешь. Вы обе правы по-своему.