Реши с помощью сочетательного свойства . (329+45)+271 (165+132)+168 (4·48)·25 (50·12)·6 помогите !!!!! прошу !!!!! дам 25 баллов .

Математика
Реши с помощью сочетательного свойства . (329+45)+271 (165+132)+168 (4·48)·25 (50·12)·6 помогите !!!!! прошу !!!!! дам 25 баллов .
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