1) lim x стремиться к 3 4 x^2-11x-3/ x-3 2) lim x стремиться к бесконечностью 2/ 3x^2-4x 3) lim x стремиться к 2 x^3-1/x-1 4) lim x стремиться к -3 x^3+27/ x^2-3x +9 5) lim x стремиться к бесконечностью 2 x^2-1/ 4-7x^2 6) ...

Математика

1) lim x стремиться к 3 4 x^2-11x-3/ x-3 2) lim x стремиться к бесконечностью 2/ 3x^2-4x 3) lim x стремиться к 2 x^3-1/x-1 4) lim x стремиться к -3 x^3+27/ x^2-3x +9 5) lim x стремиться к бесконечностью 2 x^2-1/ 4-7x^2 6) lim x стремиться к -1 7x - x ^2 / x ^3+1 7) lim x стремиться к 0 2/ x ^3 -2x 8) lim x стремиться к 3 x^2-5x+6/3x^2 - 9x 9) lim x стремиться к бесконечностью 10/ 3x ^2 - x 10) lim 7x^3 + 2 x ^2 -1/ 8x^3-3x +4 11) lim x стремиться к 1 x^2-1/ x^3-1 12) lim x стремиться к 5 25-x ^2/ x^3 -125 13) lim x стремиться к 2 x ^3+8/ x+2 14) lim x стремиться к 4 x ^2 - 2x -8/ 2x ^2 - 4x +4 15) lim x стремиться к 8 x^4/2x^4

Автор: Гость