Периметр прямоугольника равен 14 см.Найдите его стороны, если одна из них на 3 см бо??ьше чем другая

Геометрия

Периметр прямоугольника равен 14 см.Найдите его стороны, если одна из них на 3 см бо??ьше чем другая

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