Периметр прямоугольника равен 14 см.Найдите его стороны, если одна из них на 3 см бо??ьше чем другая
Геометрия
Периметр прямоугольника равен 14 см.Найдите его стороны, если одна из них на 3 см бо??ьше чем другая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна сторона х вторая х+3 Р=2(х +х +3) 14 = 2(2х+3) 7 = 2х+3 7-3 = 2х 4 = 2х х = 2 см 2+3 = 5 см Стороны прямоугольника 2 см, 2см, 5 см, 5см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первый день скосили 5/12 всего луга , ао второй день скосили на 1/8 меньше , чем в пер??ый . Какую часть луга скосили за эти два дня
Математика
Помогите пожалуйста!!!!Из точки к плоскости проведены две наклонные,равные 23 см и 33 см.Найти расстояние от этой плоскости до точки,если проекция ...
Математика
Реши с помощью сочетательного свойства . (329+45)+271 (165+132)+168 (4·48)·25 (50·12)·6 помогите !!!!! прошу !!!!! дам 25 баллов .
Математика