Какие функции выполняет клеточная мембрана ?
Биология
Какие функции выполняет клеточная мембрана ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через нее в клетку поступают питательные вещества.
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