Что такое что такое клеточная мембрана и что она делает
Биология
Что такое что такое клеточная мембрана и что она делает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клеточная мембрана защищает летку от наружних повреждений , влаги , пыли. И так же она поддерживает форму клетки , что бы все не вываливалось
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