Какие события прервали успешное развитие нашего края?Помогите ❤️
История
Какие события прервали успешное развитие нашего края?Помогите ❤️
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А какого края?) У меня например Оренбургский
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