Помогите пож задание 214 номер 5,,, и6

Математика
Помогите пож задание 214 номер 5,,, и6
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5) 360 - 200 = 160  6) 360 - 320 = 40
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