Математика, 10 класс, степени. Помогите решить, пожалуйста.

Алгебра
Математика, 10 класс, степени. Помогите решить, пожалуйста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хз может так 05(4)=2(0,5) 2(0,5)=2(0,5) а это случайно не логарифм?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите,)))))))))))))))))))))))))))))))))
Ответить
Математика
На ферме содержатся коровы овцы козы всего 3320 животных коров на ферме 126 меньше че?? овец и на 100 больше чем о сколько на ферме коз
Ответить
Окружающий мир
Условия которые необходимы для правильного роста и развития человека
Ответить
Математика
Помогите решить. к первой кормушке прилетели х воробьев, ко второй 7,когда с первой улетели 2воробья, в обеих кормушках стало их поровну. Сколько в...
Ответить
Английский язык
Пословицы про животных на английском языке с переводом (где-то 8-10 пословиц) дам 15 балов :3
Ответить