Математика, 10 класс, степени. Помогите решить, пожалуйста.
Алгебра
Математика, 10 класс, степени. Помогите решить, пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хз может так 05(4)=2(0,5) 2(0,5)=2(0,5) а это случайно не логарифм?
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