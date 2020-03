Пословицы про животных на английском языке с переводом (где-то 8-10 пословиц) дам 15 балов :3

Гость: Гость:

1. Don’t count your chickens before they hatch. Перевод:не считай цыплят, пока они не вылупились. Русский аналог: цыплят по осени считают. 2. A cat in gloves catches no mice Перевод: Кот в перчатках мышей не поймает. Русский аналог: Без труда не вытащишь и рыбки из пруда. 3. A leopard cannot change its spots Перевод: Леопард не может сменить свои пятна. Русский аналог: Чёрного кобеля не отмыть добела. 4. Barking dogs seldom bite Перевод: собака, что лает, редко кусает. Русский аналог: Собака, что брешет, кусать не будет. 5. When the cat’s away the mice will play Перевод: Когда кошки нет, мыши развлекаются. Русский аналог: Без кота мышам раздолье. 6.The early bird catches the worm. Перевод: Ранняя пташка ловит червячка. Русский аналог: Кто рано встает, того удача ждет. 7. The cat is out of the bag. Перевод: Кошка вылезла из сумки. Русский аналог: Тайное становится явным. 8. Curiosity killed the cat. Перевод: Любопытство убило кошку. Русский аналог: Любопытство до добра не доводит. 9. Birds of a feather flock together. Перевод: Птицы одного окраса держатся вместе. Русский аналог : Свой своему поневоле брат.