Кто придумал степень????

Математика
Кто придумал степень????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интересный вопрос:)))) Несколько человек придумывали степень: 1. Диофант Александрийский придумал специальный математический знак, который стал показывать, сколько раз необходимо умножить то или иное число на само себя. 2. Р. Декарт усовершенствовал это всё, предложил при обозначении степени чисел просто приписывать ее в правом верхнем углу над основным числом. 3. Н. Шюке ввел в научный оборот отрицательную, а затем и нулевую степень, тем самым закончил эту тему степеней!    - Как-то так:)))))))))
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