Напеши сочинение про учителей

Гость: Гость:

Профессия учителя во все времена оставалась наиболее почетной, но в то же время наиболее тяжелой. Умение передать свой опыт молодым, только вступающим в самостоятельную жизнь людям, - это талант. Наверное, каждому учителю хочется, чтобы именно его ученик в будущем добился успеха. И, конечно же, каждому учителю приятно, когда именно так и происходит. Но самой главной радостью для учителя является благодарность учеников. Мы всегда должны помнить наших учителей, которые не щадя сил и времени, терпеливо и настойчиво образовывали нас. Очень жаль, что в нашей стране труд учителя оценивается не по заслугам как в социальном, так и материальном планах. По-моему, государство должно больше заботиться о людях, воспитывающих будущее страны. У меня нет любимого учителя. Я считаю, что все учителя – любимые. Тяжело выделить кого-то одного, который бы нравился больше, чем остальные. Я и мои одноклассники понимаем, как трудно нас наставлять и воспитывать. Но учителя с честью, достоинством и гордостью выполняют свой долг. И мы им за это очень благодарны. Мы никогда не забудем своих учителей, открывшим нам дорогу во взрослую жизнь! Напоследок хочется сказать всем учителям: «Большое спасибо за то, что вы есть!